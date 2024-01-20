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        Haberler Gündem Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet İşleri ile 2024 kandil günleri takvimi

        2024 Miraç Kandili ne zaman?

        Miraç Kandili, İslam aleminde önemli sayılan gecelerden biri. Diyanet İşleri'nin yeni yıl kandil takvimini açıklamasıyla Miraç Kandili tarihi de belirlendi. Birçok Müslüman tarafından ibadet ederek geçirilecek Miraç Kandili, İslamiyet için önemli günlerden biri. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:39
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        • 1

          Üç ayların başlamasıyla kandil günleri de merak edilmeye başlandı. Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre Miraç Kandili günü belirlendi. Regaip Kandili sonrasında gelen Miraç Kandili tarihi ve önemi hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte, Miraç Kandili'nin tarihi, önemi ve anlamı...

        • 2

          2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.

        • 3

          2024 KANDİL TAKVİMİ

          Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

          Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

        • 4

          MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

          Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

        • 5

          MİRAÇ NE DEMEK?

          "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

        • 6

          MİRAÇ KANDİL'İNİN İSLAMİYET İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

          İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;

        • 7

          Hz. Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç'tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir. Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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