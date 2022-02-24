Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Miraç kandiliniz mübarek olsun.