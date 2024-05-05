Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı yenerek öne geçti
Minnesota Timberwolves, NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında son şampiyon Denver Nuggets'ı mağlup etti. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayıyla takımına galibiyeti getirirken Jokic'in 32 sayısı Nuggets'a yetmedi
Giriş: 05.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:05
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde, Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
NBA Batı Konferansı yarı finalinde tek maç oynandı. Timberwolves, Nuggets'ı 7 sayı farkla yendi.
Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayısı takımına galibiyet getirmeye yetmedi.
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