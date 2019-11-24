24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İkinci çocukları Osman'ın doğumunu bekleyen İlknur ve Süleyman Uğur çiftine Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bebeğin kalp atışlarının düşük olması nedeniyle annenin 28 haftalıkken acilen erken doğuma alınması gerektiği bilgisi verildi.
AA'nın haberine göre; sezaryenle doğum yapan anne, 1 kilo 100 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi ancak doktorlar, bebeğin doğduğunda nefes alamadığını fark etti. Bunun üzerine minik Osman'a hayata dönmesi için 30 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.
Yarım saatlik müdahalenin ardından hayata tutunan minik Osman, bir yaşında ailesinin neşesi olmaya devam ediyor.
"BİZE 'HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN' DEDİLER"
Anne İlknur Uğur, prematüre dünyaya gelen oğlunun 3,5 ay kuvözde kaldığını dile getirerek, şunları belirtti: "O sürede ne çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Doktorlar, doğduğunda Osman'ın kalbinin atmadığını fark etmiş. Bu yüzden bize, 'Her şeye hazırlıklı olun' dediler ancak daha sonra doktorumuzdan Osman'a 30 dakika boyunca kalp masajı yaptıklarını öğrendik. Osman'ın kalbi bu sayede tekrar atmaya başlamış. O an duyduğumda şok oldum. Allah'a şükürler olsun Osman'ı kucağımıza alacağımız günleri de gördük. Şu an çok şükür herhangi bir sağlık sorunu yok. Doktorlara yaptığı müdahaleden dolayı çok teşekkür ediyorum."
"OSMAN'A 30 DAKİKA KALP MASAJI YAPTIK"
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Kadir Yümlü de Osman bebeğin kritik bir süreç atlattığını belirtti.
Minik Osman'ın doğduktan hemen sonra fıtık ameliyatı da geçirdiğini aktaran Yümlü, şunları kaydetti: "Minik Osman sezaryenle doğdu ve doğduğunda kalbi atmıyordu. Çok yoğun çabalarla 30 dakika boyunca Osman'a kalp masajı yaptık. Bu zamana kadar doğduğunda nefes alamayan birçok bebeğimize kalp masajı yaparak müdahale ettik ama hiçbiri 30 dakikayı bulmamıştı. Böyle doğan bebeklerde nörolojik açıdan çok sıkıntılı dönemler bekleriz ancak 3,5 ay hastanemizde yattığı süre zarfında herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaşmadık. Beyin kanaması vardı ama çok düşük seviyedeydi bu da kendiliğinden durdu ve daha sonra geriledi. Şu anda Osman bebeğin bir yaşına geldiğini ve nörolojik açıdan da herhangi bir sıkıntı yaşamadığını görüyoruz. Bu da bizi çok sevindirdi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!