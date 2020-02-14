İHA

İzmir'de öldürüldükten sonra cesedi tandırdan çıkan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın davası İzmir Adliyesinde görülüyor. Eymen'i öldürdüğü iddia edilen annesi Mine Durak ile onun sevgilisi Serkan Erçetin ile diğer şüphelilerin yargılamasına devam edildi. UCİM üyeleri, vahşi bir şekilde öldürüldüğü belirlenen 5 yaşındaki Eymen Sadık Duran davasında adliye önünde açıklama yaptı.

'EYMEN'İN CANINA NASIL KIYDINIZ?'

Duruşmanın yapıldığı İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan Saadet Özkan, şunları söyledi: "Bugün insanlık dışı canice katledilmiş bir çocuğumuzun davasındayız. Bu aşağılık caniler çocuğumuza ne yaptı? Eymen’e ne yaptılar? Eymen’in canına nasıl kıydınız? Eymen’i nasıl katlettiniz? Eymen’e yaşama şansı vermediniz siz. Eymen’e korkunç bir istismarda bulundunuz.

ELLERİ BAĞLANARAK KATLEDİLDİ

Ağzım dilim varmıyor bunu söylemeye. Küçük bir çocuk her gün işkence çekti bu zalim insanların elinde. Biz çocukları neden koruyamıyoruz? Niçin önlem alamıyoruz? Niçin çocuğa el koyup devlet koruması altına alamıyoruz? Niçin o çocuk öldü? Niçin bu çocuk şu an bizimle birlikte değil? Eymen bugün bizimle birlikte yok. Eymen elleri bağlanarak öldürüldü. Eymen katledildi.

ÇOCUKLAR VATANDIR, VATANINA SAHİP ÇIK

Bizler kanımızın son damlasına kadar çocuklar için mücadele edeceğiz. Çocuklar vatandır. Çocuklar bir ülkenin kurtuluş mücadelesidir ve bizler bu mücadeleyi vermek zorundayız. Siz Eymen'e ne yaptınız? Gerçekleri bilmek ile adaleti sağlamak arasında çok önemli bir fark vardır. Çocuklara istismarda bulunan alçaklarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Onları katledenlere bu toprakları zehir edeceğiz. Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık."

'EYMEN'E BUNU YAPANLARIN HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ'

Adliye önünde açıklama yapan UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Adem Yaprak ise, "Eymen elleri kolları bağlanılarak katledildi. Ondan sonra da servis aracında iki gün gezdirildi. Bu insanlar canice hareket ettiler. Yaklaşık 10 gün sonra da Eymen'i alıp bir sandığın içine koydular. Oraya gömdüler. Eymen'in cesedi günlerce burada tutuldu. Ona bunu yapanlar biraz önce çok soğukkanlı bir şekilde, herhangi bir heyecan ya da üzüntü, pişmanlık belirtisi göstermeden gayet rahat savunma yaptılar. Biz Eymen'e bunu yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Çocukların saçının teline bile zarar gelmediği bir sistem istiyoruz” diye konuştu.