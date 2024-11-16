Minik dostlarınızı yeterince tanıdığınızdan emin misiniz? Kediler hakkında gerçek sanılan 10 şehir efsanesi!

Kedileri çok sevdiğinizi söylediğinizde ya da bir kedi sahipenmek istediğinizde herkesin size söyleyecek bir şeyi olduğunu görürsünüz. Hayatında hiç kedi bakmamış olanların bile kediler hakkında size söyleyecek bir şeyleri olur... Ancak gerçekleri sadece bir kediyle yaşamaya başladığınızda anlarsınız. Kediler hakkında doğru zannedilen yanlış bilgileri sizin için derledik.