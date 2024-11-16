Minik dostlarınızı yeterince tanıdığınızdan emin misiniz? Kediler hakkında gerçek sanılan 10 şehir efsanesi!
Kediler hakkında herkesin bir fikri var! Evcil dostlarımız kediler neredeyse 12 bin yıldır insanlarla beraber yaşıyor ama onlara dair hâlâ çok az şey biliyoruz. Üstelik bildiğimizi sandığımız bazı şeyler sadece bir şehir efsanesi... İşte kediler hakkında gerçek sanılan 10 şehir efsanesi!
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Kedileri çok sevdiğinizi söylediğinizde ya da bir kedi sahipenmek istediğinizde herkesin size söyleyecek bir şeyi olduğunu görürsünüz. Hayatında hiç kedi bakmamış olanların bile kediler hakkında size söyleyecek bir şeyleri olur... Ancak gerçekleri sadece bir kediyle yaşamaya başladığınızda anlarsınız. Kediler hakkında doğru zannedilen yanlış bilgileri sizin için derledik.
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1) Kediler, birbirleriyle miyavlayarak iletişim kurar
Kedilerin miyavlayarak ortamdaki diğer kediyle konuştuğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu bilgi pek de doğru değil. Kediler birbiriyle iletişim kurmak için miyavlamayı değil koklamayı tercih ederler. Yavru kediler annelerine kısa bir süre miyavlar ancak bu yetişkinlik döneminde sona erer.
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Kedilerde iletişimin yolu koklama ya da bir yere sürtünerek veya idrarla işaretleyerek birbirlerine bıraktıkları mesajlardır. Kediler miyavlamayı insanların dikkatini çekmek için kullanırlar.
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2) Kediler bebeğinize zarar verir
Anne baba olmak isteyen insanlara eğer evlerinde bir kediyle yaşıyorlarsa kediyi evden göndermeleri gerektiğini söylediklerine şahit olmuşsunuzdur. Kedilerin, bebeğin süt kokusundan ya da ilgiyi kaybetmekten dolayı kıskançlık duyarak bebeklerin nefesini çalabileceğinden bahsedenler olabilir ama bu doğru değildir.
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Kediler bebeğe yaklaşabilir ama bu zarar vermek için değil, keşfetmek için olacaktır. Eğer beşiğe tırmanmaya çalışırlarsa bilin ki tek istekleri muhtemelen sadece sıcak bir yere sokulmak ve yatmak...
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3) Kediler insanları umursamaz ve bağ kurmazlar
Kediler köpekler kadar sosyal hayvanlar değillerdir. Daha soğuk ve bireysel canlılar olmaları onları duygusuz yapmaz. Kediler de sahiplerine karşı sevgi ve bağlılık duyar. Kediniz siz kapıdan girdiğinizde kucağınıza atlamayabilir ama kendine özgü yollarla sevgilerini gösterirler. Kedinizin başını size sürtmesi ya da kucağınıza çıkıp patileriyle masaj yapması bir sevgi göstergesidir.
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4) Siyah kedileri kimse sahiplenmek istemez
Siyah kedilerin kötü şans getirdiğine dair inanışlar hemen hemen her kültürde vardır ve siyah kedilerin sahiplenilmediği düşünülür. Ama siyah kedilerin sahiplenilmesinin daha zor olduğu düşüncesi pek de doğru değildir.
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5) Kediler onlara dokunulmasından hoşlanmaz
Evet kediler çok kendilerine özgü hayvanlardır ancak kedilerin okşanmayı sevmedikleri doğru değildir. Bir kedi sahibi olanlar çok iyi bilecektir ki kediler sevilmeyi sever sadece ne zaman ve nerelerinin sevileceğine onlar karar vermek isterler...
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6) Kediler mırlıyorsa mutlu olduklarının işaretidir
Kedilerin zaman zama derinden gelen bir mırıltı sesi duyduklarına şahit olmuşsunuzdur. Kedilerin her mırlaması mutlu oldukları anlamına gelmez. Kediler bazen hastayken ağrısını dindirmek için, stresliyken rahatlamak için mırlarlar...
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7) Kediler her zaman dört ayak üzerine düşer
Kediler hakkındaki belki de en yaygın yanlış inanış bu olabilir. Evet kediler çok yükseklere sıçrayabilir ancak bu her zaman dört ayak üzerine düşecekler demek değildir. Kedilerin ne kadar yüksekten düştüğü oldukça önemlidir eğe röyle olmasa veteriner klinikleri yüksekten düşme yüzünden tedavi gören kedilerle dolu olmazdı...
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8) Kediler yüzemez
Yüzmekle ünlü olan hayvanlar genelde köpeklerdir ve kedilerin yüzme bilmediği düşünülür ancak kediler yüzme bilir sadece ıslanmaktan pek hoşlanmazlar. Kedilerin tüylerinin ıslanması onları hipodermi riskiyle karşı karşıya bırakabilir, ıslak kalmamaları önemlidir ancak yüzmeyi çok seven kediler de vardır.
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9) Kediler eğitilemez
Evet, kedileri köpekleri eğitmek kadar kolay ve hızlı eğitemezsiniz ama kediler tamamen eğitilmez değildir. Örneğin bazı kedilere tasmayla yürümek,bazı kedilere çağrıldığında gelmek veya tüm kedilere tuvalet için kum kullanmak öğretilebilir. Sadece zannettiğinizden çok daha sabırlı olmanız gerekir.
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10) Tüm kediler en çok alacakaranlıkta aktif olur
Kediler gün içinde 16 saat kadar vakti uykuya verebilir. Evet çok fazla uyurlar ve en hareketli oldukları zaman da gece yarısından sonra olarak bilinir. Birçok kedi de hakikaten gece geç saatlerde daha enerjik olabilir ama bu bütün kediler için bir önkabl değildir.
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Kedilerin çoğu, gün doğumu ve gün batımında daha aktif olan canlılar olabilirken bazı kediler bunu hiç umursamayıp gün doğumunda da uyumaya devam edebilir.
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