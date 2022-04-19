Minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İHA

Kaza, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.B. idaresindeki 21 M 0300 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kavşakta bir anda yola çıkan Mevlüde A. (79) isimli kadına çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mevlüde A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.