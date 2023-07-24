Minibüste Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin Malatya'dan İstanbul'a gittiğini tespit etti. Polis ekipleri, minibüs ve onu takip eden otomobili Ankara- Niğde Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde durdurdu.

Minibüste, pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile şoför S.A. ve minibüsü takip eden otomobildeki S.K., H.Y. ve M.A. yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üzerlerindeki paraları alarak günlerce aç bıraktıkları ve ahırlarda beklettikleri belirlenen 4 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Düzensiz göçmenlerin Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.