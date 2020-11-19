Hamza Ergün'ün kullandığı 53 AF 400 plakalı otomobille karşı yönden gelen Levent Keskin yönetimindeki 08 M 9057 plakalı minibüs, Artvin-Yusufeli kara yolundaki Su Kavuşumu-1 Tüneli'nde çarpıştı.Otomobilde bulunan Hatice Ergün kaza yerinde öldü, sürücülerle minibüsteki Ali Altunsoy ve Gürkan Hakan yaralandı.Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

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