Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Bektaş (79) idaresindeki 06 PG 951 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Murat Bektaş olay yerinde hayatını kaybederken, Refik Karataş (57) yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.