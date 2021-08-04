Minibüs motosiklete çarptı: 2 ölü

Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

A.K. yönetimindeki 34 PV 7799 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 10. kilometresindeki Şenköy Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyir halinde olan Hüseyin Özer (19) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özer ve motosikletteki Faruk Denli (16), 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer ve Denli müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.