Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Minguzzi davasında mektup delili dosyada | Son dakika haberleri

        Minguzzi davasında mektup delili dosyada

        İstanbul Kadıköy'de vahşice öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Dehşete düşüren cinayette, tutuklu sanığa gönderilen mektup delil olarak dosyaya girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 14:55 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minguzzi davasında mektup delili dosyada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanık B.B.'nin, diğer tutuklu sanık U.B'ye yazdığı mektup delil olarak dosyaya girdi.

        DHA'nın haberine göre mektupta, "Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz 6-7 ay daha dayan seviyorum seni kimseye karışma" ifadeleri yer aldı.

        Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

        "ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

        Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer aldı.

        "YANLIŞ İFADE VERMESE TUTUKLANMAZDI"

        B.B.'nin, tahliye olan arkadaşları içinde, "Neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk niye acaba öyle ifade verdi. Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana foto yolla bana. Allah'ın izniyle çıkarız bizde baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni Allah'a emanet ol" dediği öğrenildi.

        SAKINCALI BULUNDU

        İnfaz kurumu yönetimi, mektuptaki ifadelerin 'soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği ve suçu-suçluyu övme ve özendirmeye yönelik olduğu' kanaatine vararak mektubu sakıncalı buldu. Mektup dava dosyasına delil olarak eklendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        Habertürk Anasayfa