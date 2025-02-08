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        Haberler Magazin Mine Tugay, güzellik sırlarını paylaştı - Magazin haberleri

        Mine Tugay, güzellik sırlarını paylaştı

        Ünlü oyuncu Mine Tugay, sağlıklı yaşam ve güzellik sırlarını sevenleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:44
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        Güzellik sırlarını paylaştı
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        Fit görünümüyle dikkat çeken 46 yaşındaki Mine Tugay, formunu korumak için uyguladığı beslenme ve bakım rutinlerini sevenleriyle paylaştı.

        İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalar tüketerek vücudunu toksinlerden arındırıyor.

        Sabahları güne bir bardak limonlu suyla başlayan ünlü oyuncu, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tercih ediyor. Kalsiyumun yağ yakımına yardımcı olduğunu belirten Tugay, beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü tüketerek metabolizmasını hızlandırıyor.

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        Sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli spor yapan oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Derslerine katılamadığı günlerde ise evde eliptik bisikletle egzersiz yaparak hareket etmeye devam ediyor.

        Cilt bakımına da büyük önem veren Mine Tugay, doğal içerikli maskeler kullanıyor. Kendi hazırladığı özel karışım hakkında bilgi veren oyuncu; “Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, zaman zaman onu uyguluyorum” diyerek güzelliğini doğal yollarla desteklediğini belirtiyor.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #mine tugay

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