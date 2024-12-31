O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle gündeme geldi. Yarışmada, ünlü isimler sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Bu yılın dikkat çeken konukları arasında, Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep’i olarak tanınan Mina Demirtaş da yer alıyor. İşte Mina Demirtaş hayatı ve kariyeri...