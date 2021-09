BUZLAR ERİDİ



Ancak ikilinin arasındaki buzlar eridi. Bensu Soral ve Hakan Baş, bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Gece boyunca eğlenen çift, uzun süre sonra ilk kez yan yana görüntülendi.



"ÇOCUK İSTİYORUZ AMA ŞU AN İŞLERİME ODAKLANDIM"



Bensu Soral, geçtiğimiz yıl gazetecilerin, "Anne olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "Eşim Hakan'la bir çocuk çok istiyoruz ama her şeyin bir vakti, zamanı var. Şu an işlerime odaklandım." cevabı vermişti.