Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Mimarlık eğitimi tarihi sergisi Salt'ta

        Mimarlık eğitimi tarihi sergisi Salt'ta

        Salt'ın 18. yüzyıldan günümüze Türkiye'de mimarlık eğitimi tarihine ışık tutan yeni sergisi 'Türkiye'de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri' Salt Galata'da ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 10:56 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mimarlık eğitimi tarihi sergisi Salt'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        “Mimarların okullu olması”nın tarihi bağlamında Türkiye erkenci ülkelerden biri sayılır. Okullaşma öncesinde mimarlık, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de, doğrudan mesleki pratik içinde çalışarak ve inşai etkinlik yaparak öğrenilir. Hendese Odası’nın (Hendesehâne) 1775’teki kuruluşundan başlayarak bugüne uzanan kesintisiz bir tarihçeden söz edilebilir. İlk mühendislerin istihkâm ve kentsel savunma donatıları yapan asker-mimarlar olarak yetiştirildiği; askerlik ve mühendislik öğretimiyle bütünleşik erken dönem, 1883’te Sanâyi-i Nefîse Mekteb-i Âlîsi’nde özgülleşmiş mimarlık öğretiminin başlamasına dek sürer. Cumhuriyet dönemine kadar “fenn-i mimari” dersleri okutulan Harbiye de uzun süre bir tür mimarlık okulu olarak işlev görür; özellikle taşrada yönetimin ihtiyaç duyduğu pek çok yapı subayların tasarımı olarak ortaya çıkar. Zaman içerisinde, her yerde olduğu gibi, Türkiye’de de askerlik-mühendislik-mimarlık çözülmesi yaşanır; mimarlık eğitiminde yaşamsal önemi olmasına karşın tasarım sektöründen kopuş da başlar.

        Askerlik ve mühendislik ile bütünleşik tek bir okulla başlayan mimarlık eğitimi, günümüzde Türkiye genelinde yüzü aşkın okula yayılmıştır. Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri, bu akademik manzaranın özellikle gündelik yaşam içindeki seyrini anlatmayı amaçlıyor. Okulların fiziksel çevresini, öğretim üyesi ve öğrenci yaşamını, çalışma koşullarını, yaşanan çalkantı ve huzursuzlukları, ülkenin mimari üretimine yapılan katkıları, açılım imkânlarını ve tıkanıklıkları görselleştirerek ele alıyor.

        Mimar-akademisyen Uğur Tanyeli, Arzu Erdem ve Esra Kahveci tarafından programlanan sergi, Salt’tan Orkun Dayıoğlu ve Eylül Şenses tarafından hazırlandı. 31 Mart 2024 tarihlne kadar Salt Galata’da ücretsiz görülebilecek sergiye eşlik eden kamu programları saltonline.org ve Salt’ın sosyal medya kanallarında duyurulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SALT
        #mimarlık
        #sergi
        #müze
        #Uğur Tanyeli
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Habertürk Anasayfa