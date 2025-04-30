Milyonlarca yılda oluşan doğal sanat eseri: 'Şeytan Şehri Kayalıkları'

"OLUŞUMU MİYOSEN DÖNEMDEN"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, Divriği ilçesinin farklı coğrafi yapısı olduğunu belirterek, "İç Anadolu Bölgesi, her ne kadar düzlükleriyle adlandırılsa da Sivas ilimiz ortalama yükseltisi İç Anadolu Bölgesi'nden fazla olan bir ilimizdir. Divriği ilçesi ise tamamıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin hissedildiği çetin ve yüksek bir coğrafyaya sahip bir ilçemizdir. Buradaki birçok oluşumlar kendi içerisinde vadi sistemlerini de meydana getirmiş.