Suç, komedi ve polisiye türünde bir film olan Milyoner Baba filmi bu akşam ATV'de sinemaseverler ile buluşacak. 2019 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Roman Prygunav oturuyor. İşte Milyoner Baba filmi oyuncuları ve konusu...

MİLYONER BABA FİLMİ KONUSU

Zengin iş adamı Matvey'in iş ortağı hayatını kaybettiği sırada,iş ortağının kızı olduğunu iddia eden bir kadın çıkagelir ve mal varlığının yarısını ister. Matvey bunu kabul etmez fakat aslında onun tüm mal varlığı ölen ortağının üzerinedir çünkü birileri sürekli, tam bir çapkın olan Matvey'in çocuğu olduğunu iddia etmektedir.

Matvey, sonradan ortaya çıkan bu çocuklardan korumak için mal varlığını ortağının üzerine yapmıştır. Durum böyle olunca ortağının kızı onu beş parasız kapının önüne koyar. Matvey de yurt dışındaki bir bankada saklı olan ve mal varlığının tamamının aslında onun olduğunu gösteren belgeyi çalmak için, çocukları olduğunu iddia eden kişilerle iş birliği yapar.

MİLYONER BABA OYUNCULARI KİMLER

Oyuncular: Vladimir Mashkov, Alexandra Bortich, Gela Meskhi