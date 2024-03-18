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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'da can veren milyarder isim 'vites' kurbanı oldu - Otomobil Haberleri

        Tesla'da can veren milyarder isim 'vites' kurbanı oldu

        Milyarder iş kadını Angela Chao'nun, Tesla marka otomobili ile geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesi, ABD'li elektrikli otomobil markasının ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Chao, Şubat ayında otomobilini yanlışlıkla geri vitese alarak gölete uçmuş ve talihsiz biçimde can vermişti. ABD Eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun kız kardeşi ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'in de baldızı olan Angela Chao'nun ölümü üzerine yapılan araştırmalar, birçok Tesla kullanıcısının otomobillerinde vites değiştirme sorunu yaşadığını ortaya koyuyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 18.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:11
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        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
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        Foremost Group CEO'su Angela Chao, Şubat ayında talihsiz bir kaza geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

        İlk bulgular, milyarder iş kadınının olağan bir trafik kazası geçirdiğini söylüyordu. Fakat, olayın üzerinden çok geçmeden bu kazanın Chao'nun tercih ettiği otomobil markası yüzünden kaynaklanmış olabileceği ihtimali ortaya çıktı.

        Ailesinin büyüyen küresel nakliye operasyonunun CEO'su olan Chao'nun kaza yaptığı otomobil bir Tesla Model X'ti.

        Aynı zamanda ABD Eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun kız kardeşi ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'in de baldızı olan Angela Chao, yedi arkadaşını 9 Şubat'taki hafta sonunu Teksas'ın batısındaki 900 dönümlük çiftliğinde geçirmeye davet etmişti.

        Gecenin ardından çiftlik sınırları içerisindeki dört dakikalık mesafede bulunan evine gitmek için arkadaşlarından ayrılan Chao, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın en büyük modeli olan 2020 model lacivert renk 'X'ine bindi.

        İşte talihsiz kadının başına gelenler de bundan sonra yaşandı.

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        YANLIŞ VİTES HAYATINA MAL OLDU

        Görgü tanıkları, Chao'nun Model X otomobilinin birden geriye doğru fırladığını ve arazi içerisinde bulunan gölete uçtuğunu bildiriyor. Karanlık sulara saniyeler içerisinde gömülen Model X'in içerisinde sıkışan Chao'yu kurtarmak için ekipler çağrılıyor.

        Otomobil saatler sonra sudan çekilebilirken, yetkililer, Chao'nun araçtan çıkartılarak hayata döndürülmeye çalışıldığını ancak sonuç alınamadığını kaydediyor.

        Angela Chao'nun hayatını kaybettiği gölet.
        Angela Chao'nun hayatını kaybettiği gölet.

        Yakınlarının yaptığı açıklamaya göre, kazanın ardından yardım çağrısında bulunan milyarder iş insanı, otomobilinin vitesini ileri yani 'D' konumu yerine, geriye 'R' konumuna yanlışlıkla aldığını söyledi.

        Chao'nun, daha önce birçok kez Model X'i ile vites değiştirme hatası yaşadığı belirtiliyor.

        Chao'nun başına gelenler, kendisine yakın kişilerle yapılan görüşmelere, orada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olan ilçe yetkililerine ve kolluk kuvvetlerine ait belgeler üzerinden yapılan incelemelere dayanıyor. ⁠

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        AYNI KONUDA 12 ŞİKAYET YAPILDI

        Business Insider, ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan tüketici şikayetleri veri tabanında Tesla'nın geri vites fonksiyonuyla ilgili 12 şikayete ulaştığını açıkladı.

        Bu şikayetlerin yedisi, Tesla'nın vites değiştirmeyi tasarlama şeklinin kafa karıştırıcı olduğunu, bazen geri vitese takmak istediklerinde arabayı çalıştırmalarına veya tam tersi duruma yol açmalarına neden olduğunu söyleyen kişilerden geliyor.

        Tesla Model X
        Tesla Model X

        Diğer beş şikayet ise araçlarının uyarı vermeden sürüş ve geri vites arasında geçiş yaptığını söyleyen kişilerden geliyor.

        Öte yandan, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de, son beş yılda, 2015-2023 model yılı Tesla Model 3, S ve Y araçlarında potansiyel vites değiştirme sorunları hakkında araç sahiplerinden yaklaşık 20 şikayet geldiğini bildirdi.

        DİREKSİYON YANINDAN EKRANA TAŞINDI

        2020 Tesla Model X'te kullanıcılar direksiyon simidine takılı bir tahrik kolunu kullanarak vites değiştirebiliyor. Araç park halindeyken sürücünün vites değiştirmek için fren pedalına basması gerekiyor.

        Geriye gitmek için de, tahrik kolunu sonuna kadar yukarı itip serbest bırakmak gerekiyor. Model X'in kullanım kılavuzunda, aracın yalnızca otomobil durdurulduğunda veya saatte 8 km'den daha az hızda hareket edildiğinde geri vitese geçeceği belirtiliyor.

        Yeni Tesla modellerinde ise vites değiştirmek için dokunmatik ekran kullanılıyor.

        Fakat, her iki durumda da vites değişimi, otomatik şanzımanlı araçlarda kullanılan vites seçiciden veya manuel araçlardaki vites kolundan daha farklı bir kullanıma sahip.

        TÜRKİYE'DE TEK BİR MODEL'İ VAR

        2023'te Türkiye'ye giriş yapan Tesla, Almanya'da ürettiği Model Y otomobilini satışa sunuyor. Türkiye'de tek bir model ile varlık gösteren marka, 2023'te 12 binden fazla otomobil sattı. Böylece, Togg T10X'in Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil Model Y oldu.

        Tesla, Türkiye'de meydana gelen kazalar ile zaman zaman gündeme geliyor.

        Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de meydana gelen bir kazada, Model Y alev almış ve güçlükle söndürülebilmişti.

        Ekim 2023'te de, İstanbul Tuzla'da birçok Tesla yüklü bir tır, gece saatlerinde alev almıştı. Yangın sonucu tır üstündeki 5 adet Model Y kullanılamaz hale gelmişti. Görgü tanıkları, tırın üstündeki Tesla'lardan birini aniden 'patlaması' sonucu yangının çıktığını belirtmişti.

        * Görsel The Wall Street Journal'den alınmıştır.

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