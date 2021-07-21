Amerika Profesyonel Basketbol Ligi (NBA)'de heyecan bugün final serisi 6. maçıyla devam edecek. İşte basketbolseverlerin merakla beklediği Milwaukee Bucks Phoenix Suns maçıyla ilgili ayrıntılar...



MILWAUKEE BUCKS PHOENIX SUNS MAÇI HANGİ KANALDA?

Milwaukee Bucks Phoenix Suns maçı bu akşam TSİ 04:00'de başlayacak ve S-Sport'tan canlı yayınlanacak...

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDA?

D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır.