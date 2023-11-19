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        Haberler Spor Basketbol NBA Milwaukee Bucks, Antetokounmpo'nun 40 sayısıyla Mavericks engelini aştı - Basketbol Haberleri

        Milwaukee Bucks, Antetokounmpo'nun 40 sayısıyla Mavericks engelini aştı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından Dallas Mavericks'i 132-125 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:15
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        Milwaukee, Antetokounmpo'nun 40 sayısıyla kazandı
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        NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansı ve son periyottaki skorer oyunun yardımıyla konuk ettiği Luka Doncicli Mavericks'i mağlup etti.

        Bu sezon 9. kez kazanan Bucks'ta Antetokounmpo 40 sayı, 15 ribaunt ve 7 asist, Damian Lillard 27 sayı ve 12 asist, Pat Connaughton 16 sayı ve 5 ribaunt, Bobby Portis 11 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

        13. maçında 4. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 35 sayı, 9'ar ribaunt ve asist, Kyrie Irving 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Tim Hardaway 17 sayı, Grant Williams 14 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

        THUNDER, WARRIORS ENGELİNİ UZATMADA AŞTI

        Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, Oklahoma City Thunder, normal süresi 117-117 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde yaptığı iyi savunmanın yardımıyla deplasmanda Golden State Warriors'ı 130-123 mağlup etti.

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        Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Chet Holmgren 36 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist, Jalen Williams 22 sayı ve 6 ribaunt, Joshua Giddey 11 sayı ve 5 ribauntla skora katkı verdi.

        Bu sezon 14. maçında 8. kez kaybeden Warriors'ta Andrew Wiggins 31 sayı, Stephen Curry 25 sayı ve 7 ribaunt, Klay Thompson 16 sayı ve 4 asist, Jonathan Kuminga 13 sayı ve 5 ribaunt, Chris Paul 12 sayı ve 11 asistle mücadele etti.

        CEDİ OSMAN 13 SAYI ATTI

        San Antonio Spurs'un ağırladığı Memphis Grizzlies'a 120-108 yenildiği maçta ev sahibi ekip adına 23 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman, 13 sayı, 5 ribaunt, 1'er asist ve top çalmalık performans sergiledi.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets-New York Knicks: 108-122

        New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 120-121

        San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-120

        Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 132-125

        Chicago Bulls-Miami Heat: 102-97

        Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 123-130 (uzatmada)

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