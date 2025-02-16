Millilerden Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya!
Türk sporcular, 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6'sı altın, 18 madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli atletler, 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.
Madalya alan milli atletler şunlar:
- Altın
Erkekler 60 metre: Ertan Özkan
Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler
Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ
Erkekler 3000 metre: Salih Teksöz
4x400 metre erkek takımı: Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir
Kadınlar 1500 metre: Tuğba Toptaş
- Gümüş
Erkekler 60 metre: Mustafa Kemal Ay
Erkekler sırıkla atlama: Erdem Tilki
Kadınlar 3000 metre: Bahar Yıldırım
Kadınlar sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan
- Bronz
Erkekler 60 metre engelli: Ayetullah Demir
Erkekler 400 metre: Berke Akçam
Erkekler 1500 metre: İbrahim Erata
Erkekler 3000 metre: Ayetullah Aslanhan
Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek
Kadınlar 3000 metre: Derya Kunur
Kadınlar üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş
4x400 metre kadın takımı: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum