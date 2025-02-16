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        Haberler Spor Diğer Atletizm Millilerden Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya! - Diğer Haberleri

        Millilerden Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya!

        Türk sporcular, 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6'sı altın, 18 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:24 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:24
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        Millilerden 18 madalya birden!
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        Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli atletler, 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.

        Madalya alan milli atletler şunlar:

        - Altın

        Erkekler 60 metre: Ertan Özkan

        Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler

        Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ

        Erkekler 3000 metre: Salih Teksöz

        4x400 metre erkek takımı: Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir

        Kadınlar 1500 metre: Tuğba Toptaş

        - Gümüş

        Erkekler 60 metre: Mustafa Kemal Ay

        Erkekler sırıkla atlama: Erdem Tilki

        Kadınlar 3000 metre: Bahar Yıldırım

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        Kadınlar sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan

        - Bronz

        Erkekler 60 metre engelli: Ayetullah Demir

        Erkekler 400 metre: Berke Akçam

        Erkekler 1500 metre: İbrahim Erata

        Erkekler 3000 metre: Ayetullah Aslanhan

        Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek

        Kadınlar 3000 metre: Derya Kunur

        Kadınlar üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş

        4x400 metre kadın takımı: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum

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