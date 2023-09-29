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        Haberler Spor Voleybol Milli voleybolcu Ayça Aykaç, antrenör Mert Altıntaş'la İzmir'de evlendi - Voleybol Haberleri

        Milli voleybolcu Ayça Aykaç, antrenör Mert Altıntaş'la İzmir'de evlendi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın oyuncularından Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatisik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 23:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 23:14
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        Voleybolcu Ayça Aykaç, Mert Altıntaş'la evlendi
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın oyuncularından Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatisik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi.

        Narlıdere'deki "Romarin Wedding & More"da gerçekleştirilen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan ile Ata Gündüzalp yaptı.

        Çifti aileleri ve voleybolcu arkadaşları yalnız bırakmadı.

        Nikah töreninde genç çifte ömür boyu mutluluk dileyen Tunç Soyer, şöyle konuştu:

        "Ben 14,5 senedir nikah kıyıyorum ama bu kadar şampiyonun önünde nikah kıymak beni çok heyecanlandırdı. Bize unutulmaz bir zafer yaşatan, bütün Türkiye’ye gurur yaşatan şampiyonlarımız için, onların anısını, zaferini ölümsüz kılmak için önce bir anıt tasarlıyoruz. Sonra da Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’mızla beraber bu başarıyı sürdürülebilir kılacak bir voleybol lisesi tasarlıyoruz. İzmirliler şampiyonlarımızı asla unutmayacak. Diliyorum ki bütün bir ömür, bu güzel sonbahar akşamında olduğu gibi sevdiklerinizle mutluluk içinde geçsin."

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da "Sultanlarımız, dünyanın her yerinde mücadele verdiler. Bu ülkeyi ne kadar sevdiklerini, bu ülkenin nasıl gururu olduklarını ispatladılar. Bu zaferi yaşarken de 5 gün sonra burada nikahı olan bir evladımız var. Türk kadınının fedakarca neler yapabildiğini işte bu dört ayda ispatladılar. Bu ülkeye bu güzelliği yaşatıp gururları oldular. Sırada olimpiyat şampiyonluğu var." ifadelerini kullandı.

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