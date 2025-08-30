Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Voleybol Milli voleybolcu Aslı Kalaç: İki kritik maçımız var - Voleybol Haberleri

        Aslı Kalaç: İki kritik maçımız var

        Milli voleybolcular Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Dünya Şampiyonası'nda Slovenya ile oynanacak son 16 turu maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Slovenya karşısında çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Aslı Kalaç, "Turnuvanın en önemli kısmına geldik. Bangkok'a geldiğimizden beri odağımız tamamıyla Slovenya maçı oldu. Kazandığımız takdirde ABD-Kanada maçının kazananıyla eşleşeceğiz. İki tane kritik maçımız var" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 11:57 Güncelleme: 30.08.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İki kritik maçımız var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli voleybolcular Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaşacakları Slovenya maçını kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

        Aslı Kalaç ve Elif Şahin, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak Slovenya maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Aslı Kalaç, organizasyonunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile E Grubu'nda yaptıkları maçların iyi geçtiğini ve set vermeden son 16 turuna yükseldiklerini anımsattı.

        ASLI KALAÇ: İKİ KRİTİK MAÇIMIZ VAR

        Üç maçı da kazanmanın kendilerine öz güven aşıladığını belirten Aslı Kalaç, "Şimdi sırada çok önemli maçlar var. Geri dönüşü olmayan maçlar diyebiliriz. Turnuvanın en önemli kısmına geldik. Bangkok'a geldiğimizden beri odağımız tamamıyla Slovenya maçı oldu. Umuyoruz ki o maçı da güzel atlatacağız. Slovenya maçını kazandığımız takdirde ABD-Kanada maçının kazananıyla eşleşeceğiz. İki tane kritik maçımız var. Onlar için hazırlanmaya başladık. Umuyorum o maçlarda da gülen taraf biz olacağız." diye konuştu.

        REKLAM

        Aslı Kalaç, organizasyona başlayan 32 takımdan set kaybetmeyen yoluna devam eden tek ülkenin Türkiye olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

        "Çok çalıştık. Turnuvaya da iyi bir başlangıç yaptık. Milletler Ligi'nden Dünya Şampiyonası'na gelene kadar her gün antrenman yaptık. Antrenmandan sonra istatistikleri inceledik. Neye dikkat etmemiz gerektiğine çalışarak ilerledik. Bunun verimini de şu an alıyoruz. Umuyorum turnuva sonuna kadar maç maç daha da gelişeceğiz. Çünkü turnuvalar uzun soluklu olduğu için ilk maç ile son maç arasında fark olabiliyor. Biz de turnuva takımıyız. Umuyorum her maç daha da üstüne koyarak ilerleyeceğiz."

        Son 16 turunda karşılaşacakları Slovenya'nın D Grubu'nda ikinci olmasını beklemediklerini aktaran Aslı Kalaç, "Beklediğimiz takım Çekya'ydı. Slovenya maçının nasıl bir karşılaşma olacağını hep beraber göreceğiz. Slovenya için taktik çalışmalarına başladık." dedi.

        ELİF ŞAHİN: SET VERMEDEN BİTİREN TEK TAKIMIZ

        Milli takımın pasörü Elif Şahin de grup maçlarında üçte üç yaparak iyi iş çıkardıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Bu maçlarda 9 set alıp, hiç set vermeden bitiren tek takım biziz. Gerçekten bunun için çok çalıştık. Şampiyona tarihinde grubumuzu ilk defa yenilgisiz tamamladık. Ne mutlu bize. Yeniden bir ilk yazmak güzel bir şey. Şimdi önümüzde Slovenya maçı var. Onların gerçekten birkaç iyi oyuncusu var. Slovenya'ya çalışmaya başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Habertürk Anasayfa