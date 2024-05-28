Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros'a ilk turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda karşılaştığı ABD'li Emma Navarro'ya yenilerek organizasyona veda etti.
Giriş: 28.05.2024 - 21:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:51
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk turunda 22 numaralı seri başı dünya 24 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşılaştı.
Rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyondan elendi.
Elemelerden gelen Zeynep Sönmez, grand slam düzeyinde ana tabloya adını yazdıran 5. Türk tenisçi olmuştu.
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