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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi İpek Öz, Fransa Açık elemelerine ilk turda veda etti - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi İpek Öz, Fransa Açık elemelerine ilk turda veda etti

        İpek Öz, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinin ilk turunda karşılaştığı Almanya'dan Noma Noha Akugue'ye 2-1 yenilerek elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:38
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        İpek Öz ilk turda elendi!
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        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinin ilk turunda Milli tenisçi İpek Öz, Alman raket Noma Noha Akugue'ye 2-1 mağlup olarak elendi.

        Kadınlar dünya sıralamasının 195. basamağındaki İpek, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerinde, klasmanın 177. sırasındaki Noha Akugue ile karşılaştı.

        24 yaşındaki milli tenisçi, Nijerya asıllı rakibiyle yaptığı maçı, 2 saat 20 dakika sonunda 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kaybetti.

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