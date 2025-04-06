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        Haberler Spor Diğer Milli tekvandocular, Sırbistan'da 13 madalya aldı - Diğer Haberleri

        Milli tekvandocular, Sırbistan'da 13 madalya aldı

        Milli tekvandocular, Sırbistan'da 7'si altın 13 madalyayla zirveye çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 23:53 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:53
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        Milli tekvandocular, Sırbistan'da 13 madalya aldı
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        Türkiye Tekvando Milli Takımı, Uluslararası Sırbistan Açık Tekvando Turnuvası’nda 7’si altın toplam 13 madalya kazanarak takım halinde zirveye çıktı.

        Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen ve dünya ile olimpik sıralamaya puan veren turnuvada ülkemizi temsil eden tekvandocularımız 7 altın, 1 gümüş 5 bronz, toplam 13 madalya kazandı. Türkiye, bu sonuçla takım halinde turnuvayı zirvede tamamlamayı başardı.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, “Sırbistan’da güzel sonuçlar aldık. Takım halinde zirveye çıktık. Bu ülkemizin başarısıdır. Dünya şampiyonası öncesinde önemli bir virajı döndük. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı ile emek verenleri kutluyorum” dedi.

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        Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

        Altın Madalya: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Yusuf Badem (58kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (63kg), Yiğithan Kılıç (80kg), Enbiya Taha Biçer (+87kg), Emine Gögebakan (46kg), Elif Sude Akgül (49kg), Merve Dinçel Kavurat (53kg)

        Gümüş: Elif Sude Akgül (49kg)

        Bronz Madalya: Berkay Erer (68kg), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87kg), Zeynep Taşkın (53kg), İkra Kayır (67kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg)

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