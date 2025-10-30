Habertürk
        Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat dünya şampiyonu!

        Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat dünya şampiyonu!

        Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 13:45 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:04
        Merve Kavurat dünya şampiyonu!
        Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye'yi kadınlar 53 kilogram kategorisinde temsil eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, büyük bir başarıya imza attı.

        Finalde Suudi Arabistanlı sporcu Dünya Ali Abutaleb ile karşılaşan Dinçel Kavurat, rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

        Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

