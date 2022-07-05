Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücülerimiz madalya topladı!

100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın, Emre Sakcı gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 1.00.03’lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, 1.00.19’luk derecesiyle Emre Sakcı da gümüş madalya kazandı.

VICTORIA ZEYNEP GÜNEŞ DE ALTIN ALDI

Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 200 metre kurbağalamanın finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2.26.48’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

DENİZ ERTAN'DAN ALTIN MADALYA

Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6. oldu.