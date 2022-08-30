MSB: 100'üncü yılında Büyük Zafer'in ayak sesleri

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'a ilişkin görüntüleri gün gün sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktalarından birisi olan 26 Ağustos sabahı Afyonkarahisar'dan başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'a kadar devam eden Büyük Taarruz'un zaferle taçlanmasının 100'üncü yıldönümü.
Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından gün gün Büyük Taarruz'a ait tarihi videoları paylaştı.
100’ÜNCÜ YILINDA BÜYÜK ZAFER'İN AYAK SESLERİ
26 Ağustos:
Sultan Alparslan, 951 yıl önce kazanılan Malazgirt Zaferi ile bizlere Anadolu’yu yurt yaptı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 100 yıl önce Büyük Taarruz ile Anadolu’nun ilelebet Türk yurdu olacağını dünyaya ilan etti.
27 Ağustos:
Afyon Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz kesin zafere ulaşma yolunda şevk ve kararlılık içinde 27 Ağustos sabahı Türk topçusunun şiddetli ateşi ve piyadelerimizin sürekli atışlarıyla başladı.
28 Ağustos:
Büyük Taarruz’un 3. gününde tarih yaprakları 28 Ağustos 1922’yi gösteriyordu. Ateşli bir sel gibi işgal edilmiş diyarlara akan ordumuz artık adım adım şanlı zafere doğru ilerliyordu.
29 Ağustos:
29 Ağustos 1922, Büyük Taarruz’un 4’üncü günü… Türk ordusunda başarı, Yunan ordusundaysa çekilme, dağınıklık ve umutsuzluk hâkimdi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerini dört bir yandan sarmıştı.
30 Ağustos:
30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü. Yunan kuvvetleri Çalköy'de sabaha doğru karmakarışık bir hâlde toplandı. Saat 06.30'da Türk ordusuna Yunan ordusunun imhası için gerekli talimat verildi.
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