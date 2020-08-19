Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TSK'da terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şûra tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında; TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır" denildi.

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