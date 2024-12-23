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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak! MSB işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak! MSB işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki MSB işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:10
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından 32 işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte MSB personel alımı detayları

        • 2

          MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.

        • 3

          Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

          Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00'da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapılacak.

          İşçi alımına dair detaylara, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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