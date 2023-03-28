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Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

MSB 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'na bu yıl içinde 30 bin 62 personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları ne olduğu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Milli Savunma Bakanlığı (MEB) 30 bin 62 personel alımı kadro-branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 28.03.2023 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu yıl içinde çeşitli kadro ve branşlarda 30 bin 62 personel alımı yapacak. Bu kapsamda başvuru tarihi, kadro-kontenjan dağılımı ve başvuru şartları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Akar personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, "Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl  olacak? İşte detaylar...

  • SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ ER ALIMI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

    Bakan Hulusi Akar, nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. 

  • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle konuştu:

    "Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin resmi açıklama gelmedi. Ancak MSB personel alımı başvrularının 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak MSÜ sınavı sonrasında alınmaya başlanacağı öngörülüyor. 

  • MSB ADAY BELİRLEME SINAV TARİHİ 2023

    Bakan Akar konuyla ilgili açıklamasında şu detaylara yer verdi: "2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek.

     

  • Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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