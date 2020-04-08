Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.