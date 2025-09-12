Habertürk
        Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapıyor! Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartı nedir?

        Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapıyor! Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartı nedir?

        Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacağını duyurdu. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu 163 sözleşmeli kamu personeli alımı için adayların taşıması gereken genel şartlar belli oldu. Toplamda 163 sözleşmeli, 67 sürekli işçi alımı olacak. Başvurular, Kariyer Kapısı internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Peki Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartı nedir?

        Giriş: 12.09.2025 - 13:34 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:30
          Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacak. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre kuruma 163 sözleşmeli personel ve 67 sürekli işçi olmak üzere 230 yeni personel alınacak. İşte, Milli Saraylar İdaresi personel alımı detayları

          MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

          Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 163 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

          MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Başvurular, Kariyer Kapısı internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

          MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde kamu personeli alımları ile kamu işçi alımlarında başvurular 10 Eylül 2025 tarihinde başlayıp, 21 Eylül 2025 tarihinde sona erecektir.

          Milli Saraylar İdaresi personel alımı kadro dağılımı

          Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın duyurduğu kamu personeli alımı için pozisyon dağılımı netleşti. Kurum, hem sözleşmeli personel hem de sürekli işçi kadrolarında farklı meslek gruplarından personel alımı gerçekleştirecek

          Sözleşmeli Personel Kadroları

          Büro personeli

          Müze görevlisi

          Kazı görevlisi

          Güvenlik görevlisi

          Temizlik görevlisi

          Şoför

          Ziraat mühendisi

          Makine mühendisi

          Mimar

          Restoratör

          Elektrik teknikeri

          İmam hatip

          İtfaiyeci

          Sağlık personeli

          Sürekli İşçi Kadroları

          Halı dokuma ustası

          Porselen imal ustası

          Porselen hammadde ustası

          Bahçıvan

          Saat tamir ustası

          Sıhhi tesisat ustası

          Motif taş ustası

          Düz işçi

          Sıvacı

          Seramik karo kaplamacı

          İnşaat işçisi

          İskele kurulum elemanı

          İnşaat boyacısı

          Kurşun çatı kaplama ve uygulama işçisi

          İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

