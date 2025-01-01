Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi tahsilatı için araştırmalar hız kazandı. Dev ikramiyeli çekilişte kazanan numaralar belli oldu. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3 farklı ilde 3 çeyrek bilete isabet ederken büyük ikramiyenin eşit bir şekilde dağıtılacağı duyuruldu. İkramiye kazanan talihliler ise ikramiye ödemelerinin nasıl ve nereden alınacağını sorgulamaya başladı. 25.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemeleri bayilerden alınabiliyor. Online biletlerde ödemeler hesaplara direkt olarak yapılıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler? İşte, 2025 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödeme noktaları 2025...