Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar?
2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak. Şans oyunu tutkunlarının merakla takip ettikleri Milli Piyango'da büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar?" İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye miktarı...
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tarihi, saati ve büyük ikramiye miktarı belli oldu. Peki, "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?" İşte yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tutarı...
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet: 150 TL
Yarım bilet: 300 TL
Tam bilet: 600 TL