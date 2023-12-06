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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar, çeyrek - yarım - tam biletler kaç TL? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

        Milli Piyango Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar, çeyrek - yarım - tam biletler kaç TL? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

        Yeni yılın son günlerinin yaşanmasıyla birlikte şans oyunu seven kişilerin gündeminde Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "Milli Piyango Yılbaşı bileti fiyatları ne kadar, çeyrek - yarım - tam biletler kaç TL? 2024 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 22:11 Güncelleme: 06.12.2023 - 22:11
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        • 1

          Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine artık sayılı günler kaldı. Aralık ayına girilmesiyle beraber "Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?" sorusu araştırması sıklaştı. Konuyla ilgili araştırılan soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLETİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

          Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATI NE KADAR?

          Çeyrek: 100 TL

          Yarım: 200 TL

          Tam: 400 TL olarak belirlendi.

        • 4

          YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

          Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

          MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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