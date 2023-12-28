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        Haberler Yaşam Milli Piyango MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALMA SAYFASI| 2024 Milli Piyango Yılbaşı online bileti nereden ve nasıl alınır?

        Milli Piyango Yılbaşı online bileti nereden ve nasıl alınır? İşte 2024 yılbaşı bileti alma ekranı

        Milli Piyango online bilet alma ekranı, yeni yılda zengin olma hayali kuranların gündeminde yer alıyor. 31 Aralık 2023 PAzar akşamı noter huzurunda gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişinde toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin lira dağıtılacak. 400 milyon TL büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Yılbaşı online bilet alma ekranı ' www.millipiyangoonline.com' internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. İşte 2024 MPİ yılbaşı tam, yarım ve çeyrek online bilet satın alma ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:38
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        • 1

          Yılbaşı bileti alma ekranı, yeni yılı kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek büyük çekilişin ardından 400 milyon büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam biletleri 400 TL'ye satılan Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL dağıtılacak. 2024 yılına milyoner olarak girmek isteyenler "Milli Piyango Yılbaşı online bileti nereden ve nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi online bilet satın alma ekranı....

        • 2

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

        • 3

          MİLLİ PİYANGO 2024 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

          Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

          2 MİLYAR 355 MİLYON 650 TL İKRAMİYE DAĞITILACAK!

          400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

          Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satın alabilirsiniz.

          Aşağıdaki link üzerinden Milli Piyango yılbaşı biletlerini online olarak alabilirsiniz.

          MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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