Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor: Büyük ikramiye ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan artarak devam ediyor. Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte, büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak açıklandı. Şansını denemek isteyenler biletlerini alırken, çekilişin ne zaman ve saat kaçta yapılacağıyla ilgili sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte yılbaşı çekilişiyle ilgili tüm detaylar ve merak edilenler...
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı! Bu yıl 600 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye, hayalleri süslerken milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor. Yoğun ilgi gören bilet satışları tüm hızıyla devam ederken, 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişle kazanan numaralar belirlenecek. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili tüm detaylar...
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet: 150 TL
Yarım bilet: 300 TL
Tam bilet: 600 TL
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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu