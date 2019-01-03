Milli Piyango sıralı tam liste, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. İkramiye hayalleri ile Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, bilet sorgulama işlemini bugün de sürdürüyor. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Bilet İstanbul'dan sevk edildi. Yani İstanbul'dan bilet alan bir kişi 70 milyon liranın tek başına sahibi oldu. Yeni yıla milyoner olarak girdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) bu sene çekiliş saatinde değişiklik yaptı. Normalde gece yarısı yapılan büyük ikramiye çekilişi saat 20.00'da www.mpi.gov.tr adresi üzerinden başlayan amorti, 7 milyon lira ve 1 milyon lira çekilişlerinin ardından yapıldı. Böylece 31 Aralık saat 20.00 - 20.30 arasında belirlenmiş oldu. Sıralı tam liste de yine saat 22.00 - 22.30 arasında MPİ'nin resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı. İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO'NUN 70 MİLYON LİRALIK BİLETİ ÜSKÜDAR'DA SATILDI

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'nin Üsküdar'daki seyyar bayiden satıldığı ortaya çıktı. Seyyar Milli Piyangocu Ali Özçalımlı, "Alan kişiden isteğim şudur; borcum var, çocuk evlendireceğim. Beklentim önce onun sağlığı, bizi de görse iyi olur" dedi.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye isabet eden "7614536" numaralı tam bileti Üsküdar'da seyyar bayi olan Ali Özçalımlı sattı. Özçalımlı bu yılbaşında 130 tam bilet sattığını ve ikramiyenin bu 130 biletten birine denk geldiğini söyledi.

"TALİHLİ AKLINI KULLANSIN"

Büyük ikramiyenin çıktığı talihliyi merak ettiğini söyleyen Özçalımlı, "Son güne kadar da zar zor sattım. Alana bol şanslar, Alana Allah sağlık versin. Parasını da iyi günlerde değerlendirsin, aklını kullansın" dedi.

"BORCUM VAR ÇOCUK EVLENDİRECEĞİM"

Talihlinin kendisine de yardımda bulunmasını istediğini söyleyen Özçalımlı, "Alan kişiden isteğim şudur; borcum var çocuk evlendireceğim. Beklentim önce onun sağlığı bizi de görürse iyi olur" diye konuştu.

DAHA ÖNCEDEN DE ÇIKMIŞ

Özçalımlı Milli Piyango'da daha önceden de ikramiye verdiğini söyledi. Ali Özçalımlı, "Daha önceden de ikramiye verdim. Geçen sene 5 milyon lira ikramiye verdim. Temmuz ayında da 2.5 milyon lira verdim. İkramiye canavarıyım. Buraya sürekli çıkıyor. Seyyar bayilere sürekli çıkıyor. Bize ancak adres soruyorlar. Biz çok zor şartlarda satıyoruz. Zor şartlarda ekmek kazanıyoruz. Çok da mutluyum bende çıktığı için. Çıkan arkadaşa da önce sağlık diliyorum ondan sonra parasını iyi yerlerde değerlendirir" diye konuştu. Özçalımlı ikramiyenin isabet ettiği kişinin kim olduğu hakkında ise tahminde bulunamadığını söyledi.

70 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7615536

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

4 ve 9

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE - 31 ARALIK

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İSTANBUL-MERKEZ