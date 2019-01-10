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Milli Piyango sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş sonuçlar açıklanır açıklanmaz internette bilet sorgulamaya başlattı. Ankara'nın Balgat ilçesinde Milli Piyango İdaresi Başkanlığı binasında noter huzurunda çekilen milli piyango sonuçları canlı yayında kamuoyuna duyuruldu. Geçtiğimiz hafta yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira tam bilete isabet etmişti ve bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu haftaki çekilişte ise iki büyük ikramiye ve amorti çekilişi yapıldı. Büyük ikramiye ise çeyrek bilete çıktı. İşte 9 Ocak Milli Piyango sonuçları
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE (9 OCAK)
09-01-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, BURSA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
212901
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
567532
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
108331 590292 872475
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
103125 106130 208094 332497 445101 508854
629585 776445 919352 921391
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
170530 223124 430933 455315 472595 517801
897928 903219 915813 946764
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
000997 003272 007235 018269 033171 045942
046321 063637 067405 078529 080245 082454
084240 085367 089464 105908 111667 116832
119744 126961 144578 145916 148139 155646
171286 173542 177737 184367 195659 198833
222318 234038 238584 242557 243219 247301
247635 251015 257140 259212 278691 281955
283906 291656 292872 293821 296306 300565
312352 315382 317495 319415 322864 326351
331986 343189 353738 363060 365004 372424
379393 381839 388134 391525 395668 398446
403292 413341 414741 416491 422234 434482
434936 454652 455816 455863 456661 462535
482143 492501 505586 506624 507027 512835
522278 523135 526301 531204 532167 533437
535470 546035 546658 554946 565620 580535
582703 619335 620699 635094 648227 651142
653283 655166 657519 678651 681721 691580
710177 713880 714777 715051 719978 722862
734494 741131 753150 756576 762254 763815
786177 790391 794136 803187 823221 829287
832308 834228 834506 840711 848475 852612
856246 857309 859335 863304 876727 877563
881147 889487 896705 911242 915427 926048
933550 941806 942277 944090 982586 989151
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01656 05056 05254 06484 07155 07189
08446 09181 10471 13953 14130 16667
18071 20537 22447 28523 31635 31694
31990 34917 35701 36478 36737 44907
46247 47195 47331 49207 52042 52107
52146 52302 52784 54461 56152 57687
72376 74050 78167 81155 81417 83426
87252 88691 92075 92730 92851 94816
95355 97142
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
0200 0536 0987 1077 1117 2870
2924 3899 4205 4550 5683 6219
7035 7049 7172 7961 8216 8660
8711 8790
Son 3 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
068 217 250 303 346 456
484 554 835 882 917 961
Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
06 12 21 31 36 39
50 65
Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
2 7
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
012901 112901 202901 210901 211901 212001
212101 212201 212301 212401 212501 212601
212701 212801 212900 212902 212903 212904
212905 212906 212907 212908 212909 212911
212921 212931 212941 212951 212961 212971
212981 212991 213901 214901 215901 216901
217901 218901 219901 222901 232901 242901
252901 262901 272901 282901 292901 312901
412901 512901 612901 712901 812901 912901
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