Milli Piyango bilet sorgulama 2025 ekranı için araştırmalar hız hazandı. 31 Aralık Salı akşamı saat 18:30'da başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. Tamamı dağıtım garantili 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeli çekilişte ikramiye kazandıran numaralar kategori kategori açıklanıyor. Çekiliş sonucu açıklanan rakamları anbean haberturk.com’dan takip edebilirsiniz. Haberimizde yer alan Milli Piyango sorgulama ekranı ile bilet numaranıza ikramiye isabet edip etmediğini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Peki, Milli Piyango sıralı tam liste ile ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı…