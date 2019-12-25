Milli Piyango sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Şeklindeki sorular Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca kişi yılbaşı gecesi büyük ikramiye çekiliş heyecanı yaşayacak.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR 2020

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

80 MİLYONA NELER ALINABİLİR

Peki bu paraya neler yapılabilir?

80 milyon ile 53 yat, sadece 20 milyonla 4 helikopter, 10 adet araba galerisi, 80 adet ticari taksi plakası alınabilir.

Büyük ikramiye sahibi İstanbul Beylikdüzü'nde 270 daire alabilir. Dairelerin fiyatı ortalama 300 bin TL olursa... Beşiktaş'ta alabileceği daire sayısı 160'a düşen milyoner, Bebek'te ise 80 daireye parasını tüketebilir.

Büyük ikramiyesini bankada tutmak isteyen milyoner, parasına para katabilir. Çünkü aylık faiz 80 bin TL işliyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Piyango sonuçları 31 Aralık tarihinde saat 20.00-21.00 arasında açıklanacak. Açıklanacak bilet türü ise; 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaraları...

Basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabilecek ve ayrıca halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, tüm halk davetli.

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama

Milli Piyango sonuçları 31 Aralık 2019 tarihinde açıklandıktan sonra sayfamız üzerinden anlık olarak sorgulanabilecek. Bilet numarasına göre sorgulama işlemi gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA 2020