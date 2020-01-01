Milli Piyango'da geçen sene 70 milyon liranın isabet ettiği tam biletin sahibi ortaya çıkmayınca, gözler bu seneki çekilişteydi.

Heyecanla takip edilen çekilişte ise 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıktı. Bu sene kazandıran rakamlar da "1358490" oldu. 80 milyon liralık ikramiye de dörde bölündü. Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il ve ilçelerin de Bursa, Gaziantep, İstanbul ve İzmir olduğu açıklandı.

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Peki bu yıl en çok kazandıran rakamlar hangileri oldu?

Kenan Butakın'ın haberine göre Nimet Abla Piyango Bayii sorumlularından Enes Yılmaz, bu yıl en çok kazandıran numaraların 9,7 ve 2 olduğunu açıkladı.

'TAM BİLETLERİ MADDİ DURUMU İYİ OLANLAR TERCİH EDİYOR'

Yılmaz, geçtiğimiz yıl ortaya çıkmayan tam bilet talihlisi hakkında da değerlendirmelerde bulunarak "Muhtemelen durumu iyi olan bir kişi satın aldı. Tam biletleri genellikle durumu daha iyi olan kişiler satın alıyor. Biz kendi aramızda zaten bu kişinin bileti çok önemsemediğini ve bileti kaybettiğini konuşuyoruz" diye konuştu.

'ÇEYREK BİLETE ÇIKMASI BİZİ MUTLU ETTİ'

Geçtiğimiz yıla kadar 20 yıllık bir geleneğin bozulduğuna da dikkat çeken Yılmaz, "2019'a kadar 20 yıl boyunca tam bilete ikramiye isabet etmemişti. Geçtiğimiz yıl hepimiz için sürpriz oldu. Bu aslında Milli Piyango satışları için iyi olmadı ve satışları da etkiledi. Geçtiğimiz yıl ikramiye tam bilete isabet ettiği için bu yıl daha çok tam bilete rağbet vardı. Öyleki dün saat 15.00 civarında tam biletler bizde tükendi. Çeyrek biletler ise saat 18 civarında ancak tükenebildi. 2020 ikramiyesinin çeyrek bilete çıkması da bizleri mutlu etti. Büyük ikramiye çeyrek bilete çıkınca satışlarda da ciddi oranda artışlar yaşanacak" şeklinde konuştu.