01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı, 2020 yılında büyük ikramiye hayali ile bilet alan vatandaşların gündeminde. Bu sene çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye 4 kişi 20 milyon liralık büyük ödülün sahibi yaptı. Şimdi herkes 4 talihlinin ikramiyelerini teslim almasını bekliyor. Sizde biletinize isabet eden ikramiyeyi haberimizdeki Milli Piyango sorgu sayfası ve sıralı tam lsiteden öğrenebilirsiniz...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - YILBAŞI 2020
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: BURSA-MERKEZ, GAZİANTEP-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ
80000000 TL ikramiye kazanan numaralar
1358490
8000000 TL ikramiye kazanan numaralar
9976216
1000000 TL ikramiye kazanan numaralar
2375580 3038866 3323655 4812895 4846075 4970823
6437337 6728347 7635511 9383550
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
0057454 0402010 0517973 1417952 1457718 2053097
2212063 2444315 2490474 2498252 2785144 2912476
3358473 3501606 4223193 4872782 4892302 4968361
5010173 5201009 5366912 5455054 5560584 6084038
6406563 6784537 7393060 7809550 8236900 9764331
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
0359316 0366813 0411974 0428327 0623026 0820675
0830047 1027170 1164025 1173252 1190473 1252116
1411026 1491666 1498185 1556701 1588586 1709269
1849486 2001939 2056433 2097502 2375476 2490340
2517904 2534088 2598517 2725711 2822171 2933382
2951631 2956474 3103959 3158909 3335325 3345696
3407956 3541372 3654121 3683500 3723821 3790013
3891167 4089963 4148421 4231432 4255143 4350063
4449468 4479109 4728608 4730858 4886105 5089741
5204150 5219781 5352565 5391778 5453569 5477231
5508432 5706818 5728310 5919088 5966209 6059783
6174252 6530094 6530843 6547409 6564846 6566851
6619774 6651826 6908590 6969248 7172809 7223561
7317780 7354829 7498857 7528151 7552836 7716226
8325015 8380153 8398835 8432958 8465049 8844823
8878725 8906625 8999442 9031031 9053071 9234463
9593374 9709630 9959762 9960739
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!