Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı, 2020 yılında büyük ikramiye hayali ile bilet alan vatandaşların gündeminde. Bu sene çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye 4 kişi 20 milyon liralık büyük ödülün sahibi yaptı. Şimdi herkes 4 talihlinin ikramiyelerini teslim almasını bekliyor. Sizde biletinize isabet eden ikramiyeyi haberimizdeki Milli Piyango sorgu sayfası ve sıralı tam lsiteden öğrenebilirsiniz...