Milli Piyango 9 Şubat çekiliş sonuçları belli oldu. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde...

9 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

9 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

5.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

465515

125.000 TL ikramiye kazanan numaralar

166526

25.000 TL ikramiye kazanan numaralar

317503 370980



15.000 TL ikramiye kazanan numaralar

088677 156509 316004 328569 331515 388338 413221 449135 536788 548763



6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

101182 107538 173222 252526 259127 333357 353286 375242 509829 577491

2.500 TL ikramiye kazanan numaralar

048040 190886 240952 257202 285057 292096 313093 356972 380668 440594

Son 5 rakamına göre 1.500 TL ikramiye kazanan numaralar

04306 07726 09198 17487 23550 45827 47517 53683 55263 79595

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0049 0444 0610 2020 2364 2671 5480 9015 9129 9194



Son 3 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar

063 076 296 299 332 377 466 876

Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

18 25 53 55 62 87

Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

3 7

5.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

065515 165515 265515 365515 405515 415515 425515 435515 445515 455515

460515 461515 462515 463515 464515 465015 465115 465215 465315 465415

465505 465510 465511 465512 465513 465514 465516 465517 465518 465519

465525 465535 465545 465555 465565 465575 465585 465595 465615 465715

465815 465915 466515 467515 468515 469515 475515 485515 495515 565515

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.