Milli Piyango 9 Şubat çekiliş sonuçları belli oldu. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde...
9 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
9 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA
5.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
465515
125.000 TL ikramiye kazanan numaralar
166526
25.000 TL ikramiye kazanan numaralar
317503 370980
15.000 TL ikramiye kazanan numaralar
088677 156509 316004 328569 331515 388338 413221 449135 536788 548763
6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
101182 107538 173222 252526 259127 333357 353286 375242 509829 577491
2.500 TL ikramiye kazanan numaralar
048040 190886 240952 257202 285057 292096 313093 356972 380668 440594
Son 5 rakamına göre 1.500 TL ikramiye kazanan numaralar
04306 07726 09198 17487 23550 45827 47517 53683 55263 79595
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
0049 0444 0610 2020 2364 2671 5480 9015 9129 9194
Son 3 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar
063 076 296 299 332 377 466 876
Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
18 25 53 55 62 87
Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
3 7
5.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
065515 165515 265515 365515 405515 415515 425515 435515 445515 455515
460515 461515 462515 463515 464515 465015 465115 465215 465315 465415
465505 465510 465511 465512 465513 465514 465516 465517 465518 465519
465525 465535 465545 465555 465565 465575 465585 465595 465615 465715
465815 465915 466515 467515 468515 469515 475515 485515 495515 565515
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?
Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.
Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Bilet fiyatlarımız:
Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.
Peki, çekilişler ne zaman?
Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.
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