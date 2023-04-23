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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Nisan Milli Piyango tam liste ve amorti rakamları! MPİ çekiliş sonucu sorgulama

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Nisan Milli Piyango tam liste ve amorti rakamları...

Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği ve Milli Piyango Online sitesinden canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişin büyük ikramiyesi ve sonuçları belli oluyor. İşte, söz konusu çekiliş ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

Giriş: 23.04.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Piyango'da Nisan ayının ilk çekilişi için geri sayım sona erdi. Türkiye genelinde binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği çekilişin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik!

  • 23 NİSAN 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    23 Nisan 2023 Milli Piyango çekilişi saat 17.30'da yapıldı.

  • 40000000TL Kazanan Numara

    0813456

    6000000TL Kazanan Numara

    1468003

    Amorti

    2 ve 8

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • 9 ŞUBAT 2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Milli Piyango 23 Nisan 2023 çekilişinde büyük ikramiye 40 milyon TL olarak açıklandı.

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

    Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebilir.

  • MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

    Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

    Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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