Milli Piyango'da Nisan ayının ilk çekilişi için geri sayım sona erdi. Türkiye genelinde binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği çekilişin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ile ilgili tüm detayları bir araya getirdik!