Milli Piyango heyecanı bugün de devam etti. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen merakla beklenen Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklandı. Ayda iki kez gerçekleştirilen Milli Piyango'da bu haftanın büyük ikramiyesi 6 milyon TL olarak açıklandı. İşte 9 Eylül 2022 MPİ Mili Piyango büyük ikramiyesi sorguluma sayfası!