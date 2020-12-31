Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi başladı. Büyük ikramiye çekilişi için ise geri sayım sürüyor. Çekiliş heyecanı devam ederken gözler bir yandan da Milli Piyango Çekilişi canlı yayın sayfasına çevrilmiş durumda. Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden çekiliş canlı olarak yayınlanıyor. Merak edenler için Milli Piyango canlı yayın sayfasını haberimizde derledik. İşte Milli Piyango Online İnternet canlı yayın sayfası...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'de açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA

2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden alınabilir. Öte yandan www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da bilet satın alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMA EKRANI